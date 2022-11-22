NATO’dan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: Kilit rol oynadı

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana tahıl krizi başta olmak üzere pek çok konuda başarılı bir diploması yürüten Türkiye'ye övgü sürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin uluslararası çaptaki etkisi konusunda değerlendirmede bulundu. Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasıyla ilgili bir soruya, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz" yanıtını verdi.Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine de değinen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin ülke meclislerinde onaylanma sürecinin sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bu ülkeler, terörizmle mücadelesinde gelecekte de Türkiye ile en yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerdir. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye ile imzaladıkları memorandumun gerekliliklerini yerine getirdi. Bu süreç artık tamamlanmalı" dedi."Dünya daha tehlikeli ve daha kırılgan oldu" diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelere "Enerji bağımlılığına karşı dikkatli olmak lazım. Çin son dönemlerde stratejik yerlerde kendi varlığını daha fazla hissettiriyor. Çin dikkat edilmesi gereken bir ülke" ifadesini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'ya teröre karşı başta Türkiye olmak üzere NATO ülkeleriyle işbirliği çağrısı yaptı. Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve benzerleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmalı. İki ülke bu terör örgütlerine yönelik yasalarını sıkılaştırmalı. Terör saldırılarına en fazla maruz kalan NATO ülkesi Türkiye olduğu için, bundan endişe duyuyor ve Türkiye'nin endişelerini anlamalı" dedi. Stoltenberg, NATO ülkelerinin terör örgütlerine yönelik farklı görüşleri olduğunu ve Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.