NATO’nun Afganistan başarısızlığının perde arkası! Gelen raporlar sümenaltı edildi

NATO Parlamenterler Asamblesi geçen hafta Lizbon'da yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi Afganistan oldu. Manza, 20 yıllık NATO misyonun sona ermesi ve eriş şeklinden çıkartılan sonuçlara ilişkin "Afganistan'dan Dersler" başlıklı bir sunum yaptı. TBMM NATOPA üyesi milletvekillerinin de takip ettiği sunumun benzerinin Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısında da verileceği öğrenildi. Raporda öne çıkanlar şöyle: