NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK paçavraları ile gösteri!

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra ile Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması terör örgütü yandaşlarını rahatsız etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.