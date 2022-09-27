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Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:02 Son Güncelleme: 27.9.2022 15:27

NATO'ya girmek isteyen İsveç'te PKK paçavraları ile gösteri!

AA
NATO’ya girmek isteyen İsveç’te PKK paçavraları ile gösteri!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. Bu kapsamda; terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin ülkemize gelmesi beklenirken İsveç'in başkenti Stockholm yine bir skandala ev sahipliği yaptı. Terör örgütü yandaşları PKK paçavraları ile gösteri düzenledi...

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra ile Türkiye'nin tüm taleplerini kabul etmişti. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması terör örgütü yandaşlarını rahatsız etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmeleri devam ederken Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.

ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR

Göstericiler, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde son buldu.

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NATO'ya girmek isteyen İsveç'te PKK paçavraları ile gösteri!
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