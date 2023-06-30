NATO’ya veda vakti geldi

İsveç'te 'ifade özgürlüğü' bahanesiyle İslam'a yönelik gerçekleştirilen alçak saldırılara tepkiler sürüyor. İsveç basını ise yaşanan son çirkinliğin ardından itiraf niteliğinde başlıklarla çıktı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakmıştı. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te yine Kuran-ı Kerim yakılmasının önüne geçilememesine ülke basını da isyan etti.Stockholm yönetimi 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak kritik NATO zirvesini bekliyor. İsveç basınından Göteborg Postası 'Kimsenin ifade özgürlüğü için ülke güvenliği feda edilmemeli' ifadelerini kullandı. Expressen'deki haberde ise İsveç'in Vilnius zirvesinde NATO'ya üye olmasının uzak bir ihtimal gibi göründüğü belirtilerek süreç 'kötü bir TV dizisine' benzetildi. Hallands Nyheter gazetesinde yer alan bir makalede de "Bu son olayla, muhtemelen NATO üyeliğine veda edebiliriz" ifadeleri kullanıldı. Dagens Nyheter gazetesi ise 'İsveç'e karşı öfke her zamankinden daha büyük' başlıklı haberinde "Müslümanlar Kuran yakılmasının ifade özgürlüğü ile bir alakası olmadığını belirtiyor. Arap dünyası İsveç şirketlerine boykot uygulanmasının yanı sıra hükümetleri siyasi önlemler almaya teşvik ediyor" dedi.İsveç'te Kuran yakmaskandalına ilişkin ABD'den tuhaf bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kuran'ı Kerim yakılmasını hem kınadı hem de bu eyleme izin verilmesini "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi. Öte yandan Stockholm'de cami, önünde Kuran yakarak protesto ve kınama dalgası başlatan Irak asıllı 37 yaşındaki Salwan Momika'nın 10 gün içinde yeni bir yakma girişiminin olacağı bildirildi.İsveç'e dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, olağanüstü toplanacak. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı, İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadı. Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri ise Kuran'ı Kerim yakılması olayını "kin ve bağnazlıktan doğan bir suç" olarak niteledi.