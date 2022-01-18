Nazarbayev ilk kez konuştu

Kazakistan
'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2 Ocak'ta başlayan ve 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şiddetli protestoların ardından ilk kez video mesaj yoluyla halka seslendi. Nazarbayev, "Bu isyan ve saldırılar, ülkenin bütünlüğü ile devletin temel ilkelerini yok etmek için yapılan bir organizasyondur" dedi. Basında kendisine yönelik suçlamalara da değinen Nazarbayev, "2019'da yetkilerimi Kasım Cömert Tokayev
'e devrettim ve o zamandan beri emekliyim. Başkentteyim" dedi. Cumhurbaşkanı Tokayev'in halkın refahını iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir reform başlattığına dikkati çeken Nazarbayev, bunun desteklenmesi gerektiğini bildirdi.