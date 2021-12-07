Nefes alamayan adamın burnundan diş çıktı

New York'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki bir adam, hastaneye giderek sağ burun deliğinde nefes almada problem yaşadığını söyledi. Aynı zamanda bu durumun birkaç yıldır devam ettiğini de belirtti.

İLK İNCELEMELERDE BİR ANORMALLİK TESPİT EDİLEMEDİ

Doktorlar, yaptıkları incelemede adamın herhangi bir yüz travması ya da kafatasında anomali yaşamadığını tespit ettiler. Adamın burnunu inceleyen uzmanlar, kemikte eğrilik olduğunu fark etti. Aynı zamanda burunda iki santimlik bir delik olduğu da fark edildi.