Nefes alamayan adamın burnundan diş çıktı

New York'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki bir adam, hastaneye giderek sağ burun deliğinde nefes almada problem yaşadığını söyledi. Aynı zamanda bu durumun birkaç yıldır devam ettiğini de belirtti.
İLK İNCELEMELERDE BİR ANORMALLİK TESPİT EDİLEMEDİ
Doktorlar, yaptıkları incelemede adamın herhangi bir yüz travması ya da kafatasında anomali yaşamadığını tespit ettiler. Adamın burnunu inceleyen uzmanlar, kemikte eğrilik olduğunu fark etti. Aynı zamanda burunda iki santimlik bir delik olduğu da fark edildi.
X-RAY CİHAZINDA BULUNDU
Deliği merak eden doktorlar, burnu incelemek için rinoskopi yaptılar. Rinoskopi sırasında doktorlar gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Adamın sinüslerinde bir adet diş vardı. X-ray çekilen adamın burnundaki dişin açıkça görülebildiği fark edildi.
AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ
Acil olarak ameliyat kararı verildi. Uzmanlar tarafından diş burundan çıkarıldı. Riskli bir ameliyat olmasına rağmen şans eseri operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.