Nelson Mandela’nın torunu Erdoğan’a kefil oldu: ‘O söz verdiyse yapar’

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela Türkiye'yi sarsan depremler sonrası dayanışma mesajı verdi. Tüm kıta halkının bu büyük felaket karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirten ve Türk halkına taziyelerini ileten Mandela, küresel sistemin güçlü aktörlerinden olan Türkiye'nin, bunun üstesinden en kısa zamanda geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki evleri bir yılda inşa edeceğine dair sözlerini hatırlatan Mandela, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içinde o evleri tamamlayacak ve depremzedelere teslim edecek. Buna kesinlikle inanıyorum. Çünkü söz verdiği şeyleri yaptığına defalarca tanık olduk. Onun sözünün eri bir insan olduğunu tüm dünya biliyor. Dünyanın her yerine ve özellikle Afrika kıtasındaki yoksullar için neler yaptığını biliyoruz" dedi.Güney Afrika'nın depremlerin hemen ardından harekete geçtiğini söyleyen Mandela, "Özellikle battaniye, seyyar tuvalet, hijyen kitleri gibi insani malzemelere ağırlık verilerek toplanan acil ihtiyaç malzemeleri yola çıktı" ifadelerini kullandı.