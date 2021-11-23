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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Neo-Nazi sayısı ikiye katlandı

CENGİZ PARLAYAN
Neo-Nazi sayısı ikiye katlandı
ALMANYA'DA ırkçıların kalesi olarak bilinen Thüringen eyaletinde şiddet eğilimi bulunan Neo-Nazi sayısı bir yılda ikiye katlandı. Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Meier, eyalette şiddet eğilimi bulunan Neo- Nazi sayının bir yıl içerisinde 920'den 2180'e çıktığını duyurdu. Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2020 raporundan rakamlar veren Bakan, yeni devlet düzeni kurma eğiliminde olan İmparatorluk Vatandaşı grubu sayısının da 740'a yükseldiğini belirtti. Bakan Meier, göçmen ve İslam karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'ni (AfD) teşkilat raporunda 'şüpheli vaka' olarak sınıflandırdıklarını belirtti.
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Neo-Nazi sayısı ikiye katlandı
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