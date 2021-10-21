Nepal ve Hindistan felaketi yaşıyor! 161 kişi öldü onlarca kayıp var



Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, "4 kişiden haber alınmayan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Panchthar bölgesi en fazla can kaybının kaydedildiği bölge olurken, Ilam ve Doti bölgelerinde ise 13'er kişi yaşamını yitirdi. Kalikot, Baitadi, Dadeldhura, Bajhang, Humla, Solukhumbu, Pyuthan, Dhankuta, Morang, Sunsari ve Udayapur da dahil olmak üzere 15 bölgede kayıp kişiler olduğu belirtiliyor. Bugün itibariyle sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerin sayısı 20'ye ulaştı. Bajhang bölgesinde yaşanan son sel ve toprak kayması olaylarında 21 kişi hayatını kaybetti. Hava durumu bugünden itibaren iyileşiyor" dedi.