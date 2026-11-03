Nepal’de feci kaza: İki helikopter havada çarpıştı! İşte şok eden o görüntüler

Kathmandu Post'un haberine göre, Fishtail Air ve Air Dynasty isimli şirketlere ait iki helikopter, sabah saatlerinde Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalıştı.

İniş esnasında çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan turist yaşamını yitirdi.