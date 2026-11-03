Nepal’de feci kaza: İki helikopter havada çarpıştı! İşte şok eden o görüntüler
Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki bir piste aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopter feci şekilde çarpıştı. Kaza nedeniyle 1 turist yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Kathmandu Post'un haberine göre, Fishtail Air ve Air Dynasty isimli şirketlere ait iki helikopter, sabah saatlerinde Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesindeki helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalıştı.
İniş esnasında çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan turist yaşamını yitirdi.
Aynı helikopterde bulunan Yeni Zelanda vatandaşının yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarılırken, helikopterlerin pilotlarının da hafif yaralandığı kaydedildi.
Nepal'de iki helikopter havada çarpıştı! | Video
Sosyal medyada, helikopterlerin çarpışma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.