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Giriş Tarihi: 19.6.2023 12:06

Nepal'de sel felaketi! Can kaybı artıyor

Nepal'de muson yağmurları nedeniyle sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkarken, 28 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA
Nepal’de sel felaketi! Can kaybı artıyor

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, geçen haftadan bu yana ülkede etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları ve toprak kayması, ülkenin doğusundaki 4 bölgede yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Polis, Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar and Dhankuta bölgelerini etkileyen felakette ölü sayısının 5'e yükseldiği ve 28 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

YOL VE KÖPRÜLER ÇÖKTÜ

Nepal Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Prakash Jwala, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde bazı yol ve köprülerin çöktüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yağmurların ilerleyen haftalarda tüm ülkeye yayılması bekleniyor.

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Nepal'de sel felaketi! Can kaybı artıyor
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