Netanyahu cephesi kutlamalara başladı

İsraıl'dekı sandık çıkış anketlerine göre Likud lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki sağ blok ittifakı mecliste çoğunluğu elde ederken, ittifaktaki aşırı sağcı ve dindar partiler, danslar, sloganlar ve zaman zaman ırkçı söylemlerle sevinç gösterileri yaptı. Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6.7 milyon seçmen için oy verme işlemi önceki gün yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre eski başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 62 sandalyeye ulaşmış görünüyor.