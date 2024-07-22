Netanyahu hükümeti hesap verecek

Dışişleri Bakanlığ, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" ifadesini kullandı.