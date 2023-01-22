Netanyahu karşıtları yine sokakta

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik protestolar sürüyor. Netanyahu'nun yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi, önceki gün yine başkent Tel Aviv'de toplandı. Azrieli Meydanında toplanan göstericiler, meydana kurulan sahnelerde atılan "Diktatörlüğe hayır" ve "Demokrasi" sloganlarına eşlik etti. İsrail polisi, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi aldı. Gösterilere 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. Öte yandan İsrail'in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, "Netanyahu hükümeti politikalarına" tepki olarak istifa etti. İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German da Netanyahu hükümetinin Meclis'ten güvenoyu aldığı 29 Aralık 2022'de istifa etmişti. Netanyahu'nun aşırı dindar Yahudi ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni hükümet, Filistin geneli ile İsrail'deki toplumsal muhalefetin yanı sıra Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.