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Giriş Tarihi: 9.12.2022 00:27

Netanyahu yeni hükümeti kurmak için ek süre istedi

İsrail'de 1 Kasım’daki seçimlerin galibi Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti. Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık’ta sona erecek

İHA
Netanyahu yeni hükümeti kurmak için ek süre istedi

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım'da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerin galibi eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu, koalisyon ortaklarının rolleri konusunda anlaşmaya varılmasında yaşanan gecikmeleri gerekçe göstererek Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümeti kurma süresinin 14 gün uzatılmasını talep etti. Netanyahu'ya hükümeti kurması için verilen süre 11 Aralık'ta sona erecek.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

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Netanyahu yeni hükümeti kurmak için ek süre istedi
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