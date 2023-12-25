Netanyahu’dan Gazze itirafı: Çok ağır bedel ödüyoruz

Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişleten İsrail ordusunun askeri kayıpları artarken Başbakan Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Netanyahu, hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok" dedi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde "zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve ABD'nin bunu anladığını" dile getirdi. ABD'nin "operasyon adımlarını engellediği, engelleyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını" iddia eden Netanyahu, ''Bunlar, dış baskıyla dikte edilemez. Güçlerimizi nasıl kullanacağımız bağımsız bir karar, ordunundur başka kimsenin değil" dedi. Netanyahu, hedeflerinin "Hamas'ı yok etmek, rehineleri geri getirmek ve İsrail vatandaşlarının güneyde ve kuzeyde güven içinde yaşaması" olduğunu söyledi.