Netanyahu’dan Lübnan halkına alçak tehdit: Sonunuz Gazze gibi olur

İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın "Gazze'ye dönebileceği" tehdidinde bulundu. Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'a daha fazla asker sevk etmesinin ve ülkenin güneyine yönelik tahliye emirlerinin sahil bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından geldi. Lübnanlılara seslendiği video mesajda Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüze benzer yıkım ve acılara yol açacak uzun bir savaşın pençesine düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var" dedi. İsrail lideri, "Lübnan halkı, size söylüyorum: Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin" ifadelerini kullandı.