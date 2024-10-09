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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Netanyahu’dan Lübnan halkına alçak tehdit: Sonunuz Gazze gibi olur

DIŞ HABERLER
Netanyahu’dan Lübnan halkına alçak tehdit: Sonunuz Gazze gibi olur
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın "Gazze'ye dönebileceği" tehdidinde bulundu. Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'a daha fazla asker sevk etmesinin ve ülkenin güneyine yönelik tahliye emirlerinin sahil bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından geldi. Lübnanlılara seslendiği video mesajda Netanyahu, "Gazze'de gördüğümüze benzer yıkım ve acılara yol açacak uzun bir savaşın pençesine düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var" dedi. İsrail lideri, "Lübnan halkı, size söylüyorum: Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin" ifadelerini kullandı.
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Netanyahu’dan Lübnan halkına alçak tehdit: Sonunuz Gazze gibi olur
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