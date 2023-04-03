Netanyahu’nun geri adımı öfkeyi dindirmedi

İsrail'i karıştıran ve haftalardır kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesine tepkiler dinmiyor. İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlemeyi ertelemesine rağmen önceki gece yine sokaklara indi. Protestoları organize eden gruplardan "Şemsiye Hareketi", ülke genelinde 450 binden fazla kişinin sokağa indiğini duyurdu. Şemsiye Hareketi, Netanyahu'nun yargı düzenlemesini erteleme kararı alarak "protestocuları uyutma girişiminin başarısız olduğunu" ifade etti. Öte yandan Bu haftaki gösterilerde, ABD bayraklarının bulunması da dikkati çekti. Çok sayıda göstericinin ABD bayrağı taşıması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, hükümetin yargı düzenlemesi konusunda "çok endişeli olduğu ve İsrail'in bu yolda devam edemeyeceği" yönündeki sözlerinin ardından dikkati çekti. İsrail polisi protestocuları dağıtmak için atlı birlikler ve tazyikli su kullandı.