Netanyahu’ya öfke dinmiyor: 16 haftadır sokaktalar

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükûmetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler protestoların 16'ncı haftasında yine meydanlara indi. Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Netanya, Birüssebi, Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Tel Aviv'de otuz binin üzerinde protestocu, Kaplan Caddesi'nde eylem yaptı. İsrail polisi çeşitli şehirlerde bazı yolları kapattı. Başkentteki bir grup gösterici ise Tel Aviv'in Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikalarına karşı insan hakları örgütlerince İsrail'e atfedilen ırk ayrımını protesto ederek "apartheid" kelimesinin harflerini taşıdı.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kritik açıklamalarda bulundu. Herzog, "Mevcut krizin (yargı reformu) devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum" dedi. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu. Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclise getireceğini ifade etmişti.