New York Başsavcısından Müslüman karşıtı grubu soruşturma çağrısı

New York Başsavcısı Letitia James, Müslüman karşıtı Steven Emerson tarafından kurulun Terörizm Araştırma Projesi'ne (IPT) New York'taki Müslümanların yasa dışı dinlenmesi ve ''casusluk operasyonlarını'' durdurmasını talep eden mektup gönderirken Adalet Bakanlığına da IPT'nin olası yasal ihlallerinin derhal soruşturulmasını talep eden bir dilekçe ulaştırdı.

James ayrıca yayınlanan bir basın açıklamasında ise "Kutsal ramazan ayında, Müslüman topluluklarımıza desteğimizi göstermemiz, İslamofobi'ye ve her türlü nefrete karşı durmamız her zamankinden daha önemli. Açık konuşayım, nefrete boyun eğmeyeceğiz, ön yargıya izin vermeyeceğiz ve İslamofobi'yi güçlendirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

James'in mektupları, insan hakları organizasyonları, camiler ve bazı yardım derneklerin de aralarında bulunduğu 80 civarında Müslüman kuruluşun, Adalet Bakanlığı'nı IPT hakkında soruşturma başlatmaya çağırmasından birkaç ay sonra geldi.