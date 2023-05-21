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Giriş Tarihi: 21.5.2023

New York her yıl biraz daha çöküyor

New York her yıl biraz daha çöküyor
ABD'de yapılan bir araştırmada, New York şehrinin, üzerindeki gökdelenlerin ağırlığından dolayı her yıl 1 ila 2 milimetre çöktüğü belirtildi. İlerleyen Dünya ve Uzay Bilimi (AGU) adlı grubun dergisinde yayımlanan araştırmada, başta Manhattan bölgesi olmak üzere gökdelenlerin şehrin jeolojik yapısına etkisi incelendi. Araştırmada, 8 milyondan fazla insanın yaşadığı New York şehrinin bazı bölümlerinde, gökdelenlerin kütlesinden dolayı her yıl 1 ila 2 milimetre deniz seviyesine doğru çökme görüldüğü kaydedildi. Söz konusu çökmenin ölçek olarak küçük olduğu ancak şehri doğal afetlere karşı kırılgan yaptığı vurgulanan araştırmada, su baskını açısından en fazla risk taşıyan yerlerin Brooklyn ve Queens'teki bazı bölgelerin olduğuna dikkat çekildi.
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New York her yıl biraz daha çöküyor
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