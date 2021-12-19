New York Times deşifre etti! ABD sivilleri katledip saklamış...

New York Times gazetesi ABD'nin Orta Doğu'da düzenlediği hava saldırılarında sivilleri katlettiği ve bunu gizlediğini ortaya çıkardı. Hazırlanan kapsamlı yazı dizisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli yazışmaları ve belgeleri yayınlanırken ABD'nin Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarının büyük bir "fiyaskoyla" sonuçlandığını belirtti.
İSTİHBARAT ZAFİYETİ
İki parça halinde yayımlanan yazı dizisinde ABD'nin Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında istihbarat zafiyeti yaşadığı ifade edilirken hedeflemede büyük hata yapıldığı ve binlerce sivilin katledildiği bilgisi yer aldı. Eylül ayında New York Times'ın benzer bir haber yaptığı ve Afganistan'da ABD askerlerinin "bomba yüklü bir araç yerine 10 kişilik bir aileyi yok ettiği" hatırlatılan haberde bu durumun sistematik olduğu ve kamuoyundan gizlendiği aktarıldı.
ÖLÜ SAYISI KASTEN DÜŞÜK GÖSTERİLDİ
2014'ten beri elde edilen 1300'den fazla Pentagon yazışma ve belgelerinin incelendiği ifade edilen haberde aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce sivilin ABD tarafından istihbarat sorgulanmadan alelacele katlediği yazdı. Ayrıca bazı belgelerde ölü sayılarının kasten düşük gösterildiği belirtildi.
ÖNCEDEN PLANLANMADI
Pentagon'un belgelerinde şeffaflık olmadığına dikkat çekilen haberde raporlar arasında yalnızca bir kere 'olası hata'dan söz edildiği aktarıldı.50 binden fazla hava saldırısının gerçekleştirildiğinin aktarıldığı haberde saldırıların bir çoğunda herhangi bir istihbarat raporunun incelenmediği kaydedildi. Üstelik bu saldırıların önceden planlanmadığı da ifade edildi.