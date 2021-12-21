New York Times dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2 dönüm noktası oldu...

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres'e bir mektup göndererek barış için birliklerine geri çekilmeleri çağrısı yaptığını açıkladı. Gebremichael mektubunda, "Tigray halkı ve Tigray Bölgesel Yönetimi adına sınır dışındaki tüm Tigray birliklerine barış için derhal geri çekilmeleri çağrısı yapıyorum." ifadesine yer verdi. 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığı duyurulurken The New York Times gazetesi Bayraktar TB2 detayına dikkat çekti.
GERİ ÇEKİLDİLER
TPLF Sözcüsü Getachew Reda da birliklerin, Amhara ve Afar bölgelerinden çekildiğini duyurdu. BM, 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yapmıştı. Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti. Etiyopya ordusu, TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.
DÖNÜM NOKTASI
'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi' başlığını kullanan New York Times gazetesi dönüm noktasının perde arkasını yazdı. Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlarken savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanların Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan alınan İHA'lar olduğu ifade edildi.
KAZANANI BELİRLEDİ
Haberde, bir çok ülkenin ilgisini çeken Bayraktar TB2'lerin Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi Etiyopya'da da kazanananı belirlediği ifade edildi. Bayraktar TB2 SİHA'lar Addis Ababa'ya giden otoyaldaki isyancıları ve onlara destek veren ikmal konvoylarını art arda vurduğu belirtilen haberde, New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tsadkan Gebretensae, "Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk" diyor.
OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR
Washington'daki bir araştırma grubu olan New America'da drone savaşı konusunda uzman olan Peter W. Singer, "İnsansız sistemler giderek oyunun kurallarını değiştiriyor" dedi. "Bu sadece dronların kendi ham yetenekleriyle ilgili değil - savaş alanındaki hemen hemen her insan ve sistem üzerinde sahip oldukları çoğaltıcı etki."