New York’ta 10 siyahiyi öldüren ırkçı Gendron’a müebbet hapis

BUFFALO'DAKİ IRKÇI SALDIRI

New York'un Buffalo kentinde 14 Mayıs 2022'de çoğunlukla siyahilerin gittiği bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 siyahi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Daha sonra polise teslim olan saldırganın "Payton Gendron" isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, Gendron'un sosyal medyadan canlı yayınladığı saldırıda hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtmiş, polisin saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan ırkçı manifestoyu incelediği kaydedilmişti.

Saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyahi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı" iddiasının ve saldırganın "mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürmeyi planladığına" ilişkin verilerin yer aldığı bildirilmişti.