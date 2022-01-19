New York’ta korkunç patlama! Her şey küle döndü...

ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.