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Giriş Tarihi: 19.1.2022 08:53

New York'ta korkunç patlama! Her şey küle döndü...

İHA
New York’ta korkunç patlama! Her şey küle döndü...

ABD'nin New York kentinde korkunç bir patlama gerçekleşti.Patlamanın ardından apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangında 77 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

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New York'ta korkunç patlama! Her şey küle döndü...
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