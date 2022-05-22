New York’ta ’Türk Günü Yürüyüşü’ düzenledi

Yürüyün festival bölümünün gerçekleştiği Manhattan 2. Cadde 47. sokak kesişimindeki Dag Hammarskjold'da Türk Amerikan toplumuna hitap eden Mercan, "Amacımız Türk kimliğimizi koruyup yeni nesillere aktarmak, Bu yürüyüş sayesinde birlik ve beraberliğimiz güçlenecek. Etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mercan, ABD'de doğup büyüyen Türk çocuklarının Türkçe öğrenmesi için Türkiye'den Türkçe öğretmenler getirdiklerini ve okullarda görevlendirdiklerini belirtti.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de son 10 yılın en görkemli Türk Yürüyüşünün gerçekleştiğine işaret ederek, "Son dönemdeki en önemli yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirdik.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde, gelecek sene daha fazlasını yapacağız. Bugün buradaki görkemli yürüyüşü tertipleyen herkese tek tek teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Zarifçe Muradoğlu ise "Bizi bugünlere taşıyan atalarımıza teşekkür ediyoruz. Gazi ve şehitlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yürüyüş birlik ve beraberliğimizin önemli göstergesi olmuştur. Bu oluşuma destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.