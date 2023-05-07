Nihayet muradına erdi

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi. Kral'ın girişte tarihte ilk kez sesli olarak dua ettiği ayini, İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti.Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı. 3. Charles, yaklaşık 1.5 saat süren törende Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, Kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giydi.22 ayar altından yapılmış 360 yıllık taç, 30 cm'den uzun ve yaklaşık 2.23 kg ağırlığında. Aziz Edward'ın tacını en son Kraliçe 2. Elizabeth 1953'teki taç giyme töreninde taktı ve aradan geçen 70 yılda taç Tower of London (Londra Kalesi) dışına neredeyse hiç çıkarılmadı.1661'de yapılmış olmasına rağmen, Charles bu tacı giyecek yedinci hükümdar olacak. Tören sonrası Aziz Edward tacı yine Tower of London'daki yerine götürülecek ve bir sonraki hükümdarı bekleyecek.Törende Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcilerinin bulunduğu 2 bin 200'den fazla davetli yer aldı. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak etti.