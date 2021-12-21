Nijer Başbakanı Mahamadou: Terörle mücadelede Türkiye’ye ihtiyacımız var

Nijer Başbakanı Mahamadou, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" ve ülkesinde artan Fransız karşıtlığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirten Mahamadou, yaklaşık 40 Afrika ülkesinden yoğun katılım olduğunu ve herkesin oldukça memnun kaldığını belirtti.

ÇEŞİTLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Mahamadou, Türkiye ile Nijer arasındaki iş birliğinin çok boyutlu olduğunu vurgulayarak, Nijer'de Türkiye Maarif Vakfının bir okulu bulunduğunu bunun yanı sıra TİKA Nijer ofisinin eğitim, tarım ve sağlık alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdiğini dile getirdi.

Türk kurumların yanı sıra son zamanlarda Türk yatırımcıların da Nijer'e yatırım yapmaya başladığının altını çizen Mahamadou, Niamey Havalimanı ve Radisson Otel'in Türk şirketi Summa tarafından yapıldığını aktardı. Mahamadou, Nijer'de aynı zamanda Nijer-Türk Dostluk Hastanesinin bulunduğuna ve Türkiye ile iş birliğinden çok memnun olduklarına işaret etti.