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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Nijer cuntasından tehdit: Vururuz

Nijer cuntasından tehdit: Vururuz
NİJER'DE 26 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından Batı Afrika'daki dengeler hızla değişiyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da darbenin sonlanması için bir hafta süre vermişti. Aksi halde askeri operasyon tehdidinde bulunmuştu. Darbeciler, "ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa, dostlarımız (Gine, Mali, Burkina Faso) hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleriz" tehdidinde bulundu. ECOWAS'tan bir ekip ise cunta lideriyle görüşmeden Nijer'den ayrıldı. Nijer'de France 24 gibi Fransa merkezli radyoların yayınları kesildi.
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Nijer cuntasından tehdit: Vururuz
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