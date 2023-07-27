Nijer darbesinin sırrı ortaya çıktı! Arkasında onlar var

Bir süredir orduda köklü değişikliğe gitmek istediği bilinen Bazoum'un nisanda Genelkurmay Başkanı Salifou Modi ve Jandarma Komutanı'nı görevden alması ordu içinde güvensizliğe yol açmıştı. Tchiani'nin adı 2015'teki başarısız darbe girişiminde de geçmiş, o dönem tutuklanan askerler Tchiani'yi suçlasa da hakkında hiçbir zaman soruşturma açılmamıştı.

Cunta liderliğini de görevden alınan Modi'nin yapacağı iddia ediliyor. Modi, martta askeri hükümetin yönetimde olduğu Mali'yi ziyaret etmiş ülkeye döndükten birkaç gün sonra da görevden alınmıştı. Modi'nin darbe hükümetleriyle olan ilişkisi Bazoum'u rahatsız etmiş ve Modi'yi ülkeden uzaklaştırmak için haziranda Abu Dabi Büyükelçisi olarak atamıştı.