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Giriş Tarihi: 27.8.2023

Nijer, Fransa’yı ülkeden kovdu

Nijer, Fransa’yı ülkeden kovdu
NİJER, önceki gün Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.
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Nijer, Fransa’yı ülkeden kovdu
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