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Giriş Tarihi: 5.12.2021 18:01

Nijer'de askeri karargaha silahlı saldırı: 108 ölü

İHA
Nijer’de askeri karargaha silahlı saldırı: 108 ölü

Nijer'in Burkina Faso sınırında G5 Sahel Gücünün karargahına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 29 asker öldü, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.

Afrika'nın Sahel bölgesinde 2017'de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü'ne ait karargaha Nijer'de silahlı saldırı düzenlendi.

29 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan etkisiz hale getirildi. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü El-Kaide ve DEAŞ'a bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.

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Nijer'de askeri karargaha silahlı saldırı: 108 ölü
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