Nijer’de askeri karargaha silahlı saldırı: 108 ölü

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü El-Kaide ve DEAŞ'a bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.