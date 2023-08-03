Nijer’de darbe kaosu büyüyor! Fransa’dan yeni çağrı: Bizi koruyun!

Açıklamada, ülkede 30 Temmuz'daki gösterilerde Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine yönelik saldırının organize yapıldığı belirtilerek, bu durumun Paris tarafından bir kez daha sert şekilde kınandığına dikkati çekildi.

FRANSA ÜLKEDEN VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Nijer'deki vatandaşların tahliyesi için şu ana kadar 4 uçağın havalandığı belirtildi. Tahliyeler için beşinci uçuşun da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, 560'ı Fransız, toplamda 992 kişinin şu ana kadar uçaklarla Fransa'ya taşındığı kaydedildi.