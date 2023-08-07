Nijer’de gergin bekleyiş sürüyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre dün doldu. ECOWAS üyeleri, darbecilere müdahale edeceklerini açıklamıştı. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali ile Gine ise Nijer'deki cuntaya destek açıklaması yapmıştı. ECOWAS geride bıraktığımız 33 yılda Liberya, Sierra Leona, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Gambiya'ya askeri müdahalelerde bulunmuştu.