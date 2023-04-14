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Giriş Tarihi: 14.4.2023 13:30

Nijerya'da 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 15 çete üyesi etkisizleştirildi.

AA
Nijerya’da 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Zamfara eyaletine bağlı Birnin-magaji bölgesinde silahlı çetelerin saldırı girişimini engelledi.

Bu grişimin ardından ordunun çetelere karşı düzenlediği operasyonda 15 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

2 asker ve 4 yerel güvenlik görevlisinin yaralandığı operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı çok sayıda kişi kurtarıldı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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Nijerya'da 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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