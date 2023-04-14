Nijerya’da 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Zamfara eyaletine bağlı Birnin-magaji bölgesinde silahlı çetelerin saldırı girişimini engelledi.
Bu grişimin ardından ordunun çetelere karşı düzenlediği operasyonda 15 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
2 asker ve 4 yerel güvenlik görevlisinin yaralandığı operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı çok sayıda kişi kurtarıldı.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.