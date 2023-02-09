Nijerya’da 2 haftada 77 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Borno eyaletinde 26 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında terör örgütleri Boko Haram ve İSWAP üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 77 teröristin öldürüldüğünü, 17 teröristin ve teröristlere lojistik desteği veren 9 kişinin yakalandığı aktardı.

Operasyonlarda 340 teröristin de orduya teslim olduğunu ifade eden Danmadami, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.