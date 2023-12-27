Nijerya’da 6 yasa dışı petrol rafinerisi imha edildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, petrol hırsızlığıyla mücadele için yürütülen "Delta Safe Operasyonu" kapsamında Rivers eyaletinde hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda 6 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da binden fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.