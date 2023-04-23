Nijerya’da Boko Haram üyeleriyle çatışma: 35 terörist öldürüldü

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma yaşandığını belirtti. Makama, çatışmada 35 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Çatışmada hayatını kaybeden asker olmadığını aktaran Makama, 4 askerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Makama, çatışma sırasında teröristlerin rehin aldığı bazı kadınların da kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.