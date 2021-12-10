Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da camiye ateş açıldı: 9 ölü
Giriş Tarihi: 10.12.2021 01:14

Nijerya'da camiye ateş açıldı: 9 ölü

AA
Nijerya’da camiye ateş açıldı: 9 ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, motosikletli silahlı kişilerin, namaz için camide toplananlara açtığı ateş sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı

Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını belirtti.

Kuryas, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da camiye ateş açıldı: 9 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA