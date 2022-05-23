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Giriş Tarihi: 23.5.2022 11:29

Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

AA
Nijerya’da çöken binada 4 kişi öldü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Nijerya'nın güneyindeki bir bölgede bulunan binada 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişinin kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki habere göre, Lagos'un Alayaki Lane bölgesinde üç katlı bina çöktü.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Binadaki 4 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, yıkılan binanın hasarlı olduğu ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği kaydedildi. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
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