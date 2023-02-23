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Giriş Tarihi: 23.2.2023 20:55

Nijerya'da IPOB üyesi 18 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 18 kişi etkisiz hale getirildi.

AA
Nijerya’da IPOB üyesi 18 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun Anambra'da IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 18 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Danmadami, 20 teröristin yakalandığını, bazı teröristlerin de yaralı kaçtığını aktardı.

Danmadami, operasyonlarda teröristlere ait 3 araç, 2 el bombası ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Anambra eyaletinde son zamanlarda cezaevlerine sık sık saldırılar yaşanıyor.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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Nijerya'da IPOB üyesi 18 terörist etkisiz hale getirildi
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