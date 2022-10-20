Nijerya’da kanonun alabora oldu: 15 ölü

Shagari bölgesi yetkilisi Malam Shagari Aliyu, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletine bağlı Shagari bölgesinde mevlit kutlamalarından dönenleri taşıyan kanonun alabora olduğunu belirtti.
10 KİŞİ KURTARILDI
Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarıldığını kaydeden Aliyu, 15 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Aliyu, kurtarılanların, çevredeki hastanede tedavi altına alındığını aktardı.
TEKNE FACİLARI YAĞIŞ SEZONUNDA YAŞANIYOR
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
Ülkede 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 76 kişi yaşamını yitirmişti.