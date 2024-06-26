Nijerya’da kolera salgını

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 kişinin ölümüne sebep olan kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkede patlak veren kolera salgını nedeniyle bir risk değerlendirmesi yaptıklarını belirtti. İdris, yapılan değerlendirmenin sonucunda Nijerya'nın "Yüksek Riskli" ülke olarak belirlendiğini kaydederek, bu nedenle kolera nedeniyle ülkede "ulusal sağlık acil durumu" ilan edildiğini bildirdi. NCDC'nin salgını önlemek için çalışmalara başladığını aktaran İdris, bölgelerde sağlık tesisleri kurulduğunu ve tıbbi malzemelerin gerekli yerlere sevk edildiğini ifade etti. NCDC, ocaktan bu yana Nijerya'nın 31 eyaletinde 1528 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.