Nijerya’da Kovid-19 aşısı olmayan kamu çalışanı iş yerine alınmayacak

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, ülkede başlatılan toplu Kovid-19 aşılama kampanyasının açılışında yaptığı açıklamada, tüm kamu çalışanlarının aşı olmaları gerektiğini belirtti.

Ülkede 1 Aralık'tan itibaren aşı olmayan kamu çalışanlarının iş yerlerine giremeyeceklerini kaydeden Mustapha, "Bu nedenle, tüm kamu çalışanları 1 Aralık 2021'den itibaren ofislerine girebilmek için aşı olduklarına dair kanıt veya negatif gösteren PCR test sonucu göstermeleri gerecek." dedi.

2022'YE KADAR HEDEF: NÜFUSUN YÜZDE 70'İ...

Mustapha, yeniden başlatılan toplu aşı kampanyasıyla 2022 yılının sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkede 19 Kasım'a kadar 5,9 milyon kişiye ilk doz aşının yapıldığını aktaran Mustapha, 3,3 milyon kişinin ise tam doz aşılandığını kaydetti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 213 bin 589 kişi virüse yakalandı, bunlardan 204 bin 518'i sağlığına kavuştu, 2 bin 974'u ise yaşamını yitirdi.