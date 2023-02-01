Nijerya’da seçim komisyonu ofisine ve karakola saldırılarda 1 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenmeyen silahlı kişilerce, Anambra eyaletine bağlı Güney İdemili bölgesindeki INEC ofisine ve karakola bombalı ve silahlı saldırılar düzenlendi.

Karakola düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken INEC ofisine düzenlenen bombalı saldırıda da 1 kişi yaralandı.

Nijerya'da 25 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi ülke çapında INEC ofislerine yönelik saldırılar endişe verici hale gelmeye başladı.

Nijerya'da, devlet başkanlığı için yarışacak 18 aday ve parti başkanları 29 Eylül 2022'de barış anlaşması imzalamıştı.

INEC Başkanı Mahmood Yakubu, 12 Kasım 2022'deki açıklamasında, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle halkı şiddet olaylarından kaçınmaları konusunda uyarmıştı.