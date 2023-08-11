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Giriş Tarihi: 11.8.2023 07:46

Nijerya'da silahlı kişilerce fidye için kaçırılan 9 çocuk kurtarıldı

Nijerya'nın Lagos eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 9 çocuk kurtarıldı.

AA
Nijerya’da silahlı kişilerce fidye için kaçırılan 9 çocuk kurtarıldı

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, eyaletin Mushin bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine bölgede silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 9 çocuğun kurtarıldığını bildiren Hundeyin, kurtarılanların erkek ve hepsinin 14 yaş altına olduğunu ifade etti.

Hundeyin, polis tarafından yürütülen soruşmaların ardından çocukları ailelerine teslim edileceğini aktardı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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Nijerya'da silahlı kişilerce fidye için kaçırılan 9 çocuk kurtarıldı
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