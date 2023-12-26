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Giriş Tarihi: 26.12.2023 00:11

Nijerya'da silahlı saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Onlarca kişinin yaralandı saldırılarda, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı açıklandı

AA
Nijerya’da silahlı saldırı: 100’den fazla kişi hayatını kaybetti

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Kasa, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Kasa, saldırılarda kaçırılanları bulmak için bölgeye güvenlik güçleri gönderildiğini söyledi.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını ifade eden Kasa, silahlı kişilerin köyde ele geçirdikleri gıda ürünlerini de yanlarında götürdüklerini açıkladı.

Kasa, ekiplerin cesetleri toplamaya devam ettiğini ve sayının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırıları kınayarak, güvenlik birimlerine sorumluları derhal yakalamaları talimatı verdi.

Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
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