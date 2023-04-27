Nijerya’da silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti

Benue Eyaleti Finans Komiseri David Olofu, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Opaha, Odogbo ve Edikwu bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Olofu, saldırıların ardından 2 asker ve 15 sivilin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Benue eyaletinde artan şiddet olayları nedeniyle bu ay yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi yerinden edildi.