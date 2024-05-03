Nijerya’da silahlı saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletindeki Kakangi bölgesinin temsilcisi Yahaya Musa Dan Salio, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini bildirdi.

Salio, saldırıda bölge şefinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de kaçırıldığını belirtti.

Sokoto eyaletine bağlı İsa bölgesinde ise hayvancılıkla uğraşan çoban Fulani kabile mensuplarının düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.