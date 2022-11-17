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Giriş Tarihi: 17.11.2022 03:30

Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Maikatako bölgesinde motosikletli saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

AA
Nijerya’da silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı saldırganlar, Plateau eyaletine bağlı Maikatako bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydederek, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 18 kişi hayatını kaybetti
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